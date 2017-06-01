فيديو بين أم ورضيعها يبهر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أذهل الرضيع أمه في سن مبكرة بقول بحبك.



وبحسب ما نشر موقع «ديلي ميل» الفيديو تحت عنوان «طفلة ماهرة تذهل والدتها بترديدها كلمة «أحبك»، والقصة وفقًا لما نشره الموقع أنه أثناء تصوير أحد الأقارب للأم وطفلتها وهما منسجمتان مع بعضهما البعض، تتبادلان النظرات في سن يبدأ فيه الطفل فى التعرف على من حوله، قالت الأم لابنتها «أنا أحبك» فرددت الطفلة ما قالته الأم وأصابتها بدهشة كبيرة».



الطفلة إيلي ريد التى أكملت شهرها الثالث شاهدها ما يقرب من نصف مليون متابع، وجاءت تعليقات المشاهدين هي الأخرى مثيرة للاستغراب والحب في نفس الوقت للطفلة التى رددت الكلمة برقة متناهية.