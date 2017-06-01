أفاد تقرير لمجلة "أوتو موتور & شبورت" الألمانية بأن شركة Store-Dot الناشئة تروج لتقنية بطاريات جديدة تتيح إمكانية شحن بطارية السيارات الكهربائية تماماً في غضون 5 دقائق.

وبينما يعمل الكثير من الشركات المطورة للبطاريات على زيادة السعة وكثافة الطاقة في البطاريات، اتبعت الشركة الناشئة منهجاً مختلفاً، حيث تعمل على تعزيز الحركية الكهربائية من خلال تقليل زمن الشحن اللازم للبطارية.

ويعتمد المطورون بشركة Store-Dot على أنواع جديدة من البطاريات، ولم يتم الإفصاح عن أية بيانات دقيقة بشأن البطاريات الجديدة، التي تعتمد على تقنية النانو والمركبات العضوية وتحمل اسم FlashBattery.

وبواسطة التقنية الجديدة يمكن شحن بطاريات الهواتف الذكية العادية في غضون 30 ثانية، أما بطارية السيارات الكهربائية فإنه يمكن شحنها خلال فترة لا تتجاوز 5 دقائق، وبالتالي تتوافر طاقة إضافية لقطع مسافة 480 كلم، وتمتاز البطاريات الجديدة بأنها صديقة للبيئة أثناء مرحلة الإنتاج وإعادة التدوير، كما أنها أقل عرضة للاشتعال وأكثر استقراراً من حيث درجات الحرارة.

وأكدت شركة Store-Dot أنها تجري مفاوضات حالياً مع الشركات الآسيوية لإنتاج بطاريات FlashBattery بأعداد كبيرة، حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج القياسي في غضون السنوات الثلاثة المقبلة.