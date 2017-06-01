بعد قرابة أسبوعين على زفافهما شوهدت بيبا ميدلتون وزوجها جيمس ماثيوز وهما يتجولان يدا باليد بالقرب من دار الأوبرا في سيدني قبل جولة في المرفأ خلال رحلة شهر العسل.

وقد اقترن الزوجان في كنيسة في ريف إنجلترا في حفل باذخ جمع كوكبة من المشاهير حضرته شقيقة بيبا كايت وزوجها الأمير وليام.

وقد حيت بيبا المارة وهي تتجول مع زوجها في المدينة قبل أن تستقل عبارة، وفق المشاهد التي عرضتها القناة السابعة.

وروت آنا فريلينغوس التي رأت الزوجين يمارسان الهرولة عند شروق الشمس لصحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» أن بيبا «كانت تبدو محترفة وهي تهرول بلباسها الرياضي».

ولفتت بيبا ميدلتون (33 عاما) الأنظار عندما كانت اشبينة شقيقتها كايت خلال زفافها في العام 2011.

وفيليبا الملقبة ببيبا هي الابنة الثانية في عائلة من ثلاثة أولاد، تصغر شقيقتها كايت بسنة وتكبر شقيقها جيمس بأربع سنوات.

ولدت بيبا في 6 سبتمبر 1983 وأمضت السنوات الأولى من عمرها في العاصمة الأردنية حيث كان والدها مايكل ميدلتون يعمل لحساب شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش ايرويز». وعند عودتها إلى بريطانيا، التحقت بمدارس خاصة نخبوية.

وتخرجت في جامعة إدنبره مع إجازة في الأدب الإنجليزي وانضمت إلى أوساط الطبقة المخملية التي تهوى السهرات في لندن.