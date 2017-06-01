أمضى تلميذ بريطاني صغير عاماً كاملاً في خيمته في إحدى الحدائق بالقرب من منزله، بهدف جمع التبرعات لصالح الأعمال الخيرية.



أنهى الطفل برادن كولينز (10 سنوات) سنة كاملة من النوم في العراء قبل أيام قليلة، بعد أن تمكن من جمع ما يقارب 3000 دولار أمريكي لصالح جمعية مرضى السكري الخيرية في المملكة المتحدة.



ومكث برادن في العراء على الرغم من جميع الظروف الجوية السيئة، حيث اعتاد أن يبيت في خيمته مع كلبه الصغير مايسي في حديقة مليئة بالثلوج في ظل درجات حرارة شديدة الانخفاض.



ويذكر بأن جمعية مرضى السكري في المملكة المتحدة هي مؤسسة خيرية تجمع التبرعات لصالح المصابين بمرض السكري في جميع أنحاء المملكة المتحدة.



وكان الطفل برادون الذي يعاني والده من مرض السكري، قرر أن يستبدل سريره الدافئ بخيمة باردة في حديقة بالقرب من منزله، لجمع أكبر قدر من الأموال، حيث بدأ بالتخييم في 27 مايو (أيار) من العام الماضي.



وقال برادن معلقاً على تجربته "أحب التخييم حقاً، لذا قررت أن أستفيد من هذا الشغف لجمع الأموال لمرضى السكري، وأرغب بمساعدة والدي ومساعدة جميع المصابين بهذا المرض في كافة أرجاء البلاد".



وبعد تحقيق هدفه، احتفل برادن وعائلته بهذا الإنجاز الكبير، حيث عبر والدا الطفل عن فخرهما بما قام به، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.