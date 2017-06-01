لا تمنع الساعات الطويلة من الامتناع عن الأكل في رمضان الصائم من زيادة وزنه بسبب نوعية الأكل الذي يتناوله، والذي يحتوي على كميات عالية من السعرات الحرارية والسكريات.



وينصح أخصيائيو التغذية الصائمين باتباع بعض النصائح لتفادي ارتفاع غير متوقع للوزن خلال شهر رمضان، ويقدمون ثماني نصائح:



ابدأ بالتمر



يمكن تناول حبات تمر مع كأس كبير من الماء في البداية، قبل التوجه إلى أداء الصلاة. في هذا الوقت يصير الجسم مستعدا لتقبل الأكل بعد ساعات طويلة من الانقطاع عنه.



الحساء والسلطة



يستحسن بدء الأكل بالسلطات والحساء، ثم الانتقال بعد ذلك للبروتينات. وينصح المختصون أيضا بتأجيل الأغذية المليئة بالكربوهيدرات، حيث أن تناولها في البداية يجعل الجسم يشعر بمزيد من الجوع.



المضغ الجيد



يمنح المضغ الجيد والبطيء للأكل الجسم القدرة على تقبل الأغذية براحة أكثر، خصوصا بعد ساعات طويلة من الجوع. ويساعد المضغ البطيء في التخلص من الوزن الزائد، ذلك أن الجسم يسهل عليه التخلص من المواد الزائدة.



تأجيل السكريات



تناول السكريات مفيد لاسترجاع الطاقة المفقودة خلال نهار الصيام، غير أن الأطباء ينصحون بتأخير تناولها، على الأقل ساعتين بعد الإفطار.



المشروبات الصحية



مشروبات مثل الليمون أو النعناع أو القرفة الممزوجة بالعسل والليمون معروفة بدورها في التخلص من الوزن الزائد، لذلك يُنصح بتناولها خلال الإفطار.



أغذية خفيفة في السحور



تناول الأغذية خلال السحور له دور أيضا في زيادة الوزن خلال شهر رمضان، خصوصا قبل النوم. وفي هذا السياق ينصح المختصون بتناول الأغذية الخفيفة مثل مشتقات الحليب والبيض والسكريات ذات نسبة السكر المتدنية.



المشي



تساهم حصص المشي من نصف ساعة إلى ساعة من الزمن يوميا في تخفيف الوزن، من خلال حرق السعرات الحرارية الزائدة في الجسم.



تجنب الأكل المستمر



ينصح الأخصائيون بتجنب الأكل المستمر بين الإفطار والسحور، وتعويضه بأكل منتظم في أوقات معينة.



ويسبب الأكل المستمر خلال هذه الفترة حالة من الإعياء والتخمة التي تساهم في زيادة الوزن.