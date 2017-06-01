أعلن رئيس نيابة رام الله بفلسطين علاء التميمي، أنه سيتم معاقبة كل مَن يَثبت عليه "الإفطار جهراً" في شهر رمضان المبارك؛ مشيراً إلى أن مَن يتم ضبطه يُفطر جهراً دون مراعاة لمشاعر الصائمين؛ فإنه سيعاقب بالحبس لمدة شهر واحد، وسيتم تطبيق ذلك في كل مدن الضفة الغربية.



ولقيت الخطوة ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أيد البعض الخطوة؛ معتبرين إفطار رمضان جهراً تَعَدٍّ على حريات الآخرين؛ فيما انتقد عدد من النشطاء والمثقفين الفلسطينيين الخطوةَ؛ معتبرين إياها تَعَدٍّ على الحريات العامة؛ وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية، اليوم.