يقدم تطبيق "ميك آب" للمستخدمين صوراً رائعة من دون مكياج، فهو يعتمد على تقنية الشبكات العصبية الاصطناعية لإزالة المكياج من صور الوجوه، وذلك بهدف الحصول على صورة مقاربة للحقيقة للشخص عند عدم وضع المكياج على الوجه. وكذلك يُمكن استخدام التطبيق لإضافة المكياج على صور الوجوه الخالية من المكياج ومعاينة كيف يبدو الوجه عند إضافة المكياج عليه.



واجهة التطبيق بسيطة للغاية، فكل ما عليك فعله هو تحديد الصورة المطلوبة ومن ثم سيظهر أمامك خيارين إما إزالة المكياج من الصورة أو إضافة المكياج.



بعد ذلك سيقوم التطبيق بمعالجة الصورة وتقديم النتيجة النهائية، ويُمكنك بعدها حفظ الصورة على جهازك أو مشاركتها على الشبكات الاجتماعية وتطبيقات التواصل الفوري.



يتوفر التطبيق مجاناً عبر متجري "غوغل بلاي" و"آب ستور".



واخيرا: تطبيقات والجوال تطبيق يزيل المكياج من الصور ويضيفه - ولقد تم نقل هذا الخبر اوتوماتيكيا وليس عن طريق احد محرري الموقع من مصدره الاصلي وهو موقع 24 تطبيقات وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم, وفي حالة امتلاكك للخبر وتريد حذفة او تكذيبة يرجي الرجوع الي المصدر الاصلي للخبر اولا ثم مراسلتنا لحذف الخبر، ونحن نرحب باي اتصال بخصوص الاخبار المنشورة تبعنا, لاننا موقع محايد ونرحب بكل الاراء، مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي:24 تطبيقات تحياتنا.