لقي أحد أفراد البحرية الأمريكية مصرعه خلال حدث للقفز المظلي أقيم على هامش مهرجان الأسطول السنوي، وذلك بعد أن فشل في فتح المظلة بالوقت المناسب.

وشاهد الآلاف من حديقة لبرتي ستيت بارك في نيوجيرسي لحظة سقوط المظلي باتجاه الأرض وهو يحاول فتح مظلته، ليفارق الحياة على الفور بعد الحادث، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولم يتم الإعلان عن هوية البحار الذي لقي حتفه في الحادثة، ولم يقدم الأميرال جاك سكوربي المسؤول عن الوحدة التي يعمل فيها الضحية الكثير من التفاصيل عن الحادثة، واكتفى بالقول إن المظلة لم تفتح.