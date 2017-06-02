تداول، اليوم الخميس، رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا وفيديو لميل عقار على العمارة المقابلة له، في شارع علي الخشخاني في منطقة الأزاريطة بالإسكندرية.

وأكد م.علي مرسي، رئيس حي وسط الإسكندرية، أن عقار الأزاريطة المائل، قد صدر له قرار إزالة وإخلاء من السكان عام 2004، لبناء أدوار مخالفة ووجود ميل بالعقار ولم يتم تنفيذه لرفض السكان الإخلاء.



وأشار في تصريحات بحسب «اليوم السابع» الى أن عدد الأسر التي تضررت نحو 19 أسرة بالعقار المائل والعقار المقابل له وتم الإخلاء دون إصابات أو وفيات، وجار توفير مسكن بديل لهم في مساكن طوسون، وفقا لتوجيهات د.محمد سلطان محافظ الإسكندرية.



وانهار فجر امس عقار 12 دورا، بمنطقة الأزاريطة التابعة لحي وسط الإسكندرية، وقد تسبب الانهيار في ميل شديد في العقار على العقار المقابل دون الانهيار الكامل حتى سطح الأرض دون وفيات.



تم إخلاء جميع العقارات المجاورة للعقار المنهار في الشارع والشارع الخلفي له، حرصا على أرواح السكان وذلك بعد قطع المياه والكهرباء والغاز.