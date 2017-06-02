تحدث مفتي موريتانيا وإمام مسجدها الأكبر، الشيخ أحمدو ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن، عن أحكام الزواج المختلط بين الإنس والجن، مبينا آراء عدد من فقهاء المذاهب الإسلامية في هذه المسألة المثيرة للجدل.

وقال ولد لمرابط خلال برنامج رمضاني يقدمه التلفزيون الموريتاني الرسمي إن “مالكًا رضي الله عنه أجاز زواج رجال الإنس من نساء الجن وحرّم زواج نساء الإنس من رجال الجن”.

وأضاف ولد حبيب الرحمن أن “كتب الفقه تناولت الموضوع حيث نقل عن جنون (أحد فقهاء المذهب المالكي) أنه لقي شيخًا من أهل القرآن قد تزوج بـ 4 من الجنيات”.

وقال “إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أُرسل إلى الجن كما أرسل إلينا وفيهم المسلمون والصالحون والفاسقون، وأن الاتصال بين الآدميين وبين الجن شيء واقع ووارد”.

ولفت إلى أن مذهب الإمام أحمد بن حنبل يحرم هذا النوع من الزواج.وولد لمرابط من مشايخ الفقه الذين لهم صلات واسعة بأوساط علماء الشريعة في العالم الإسلامي.