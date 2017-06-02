تختلف الفترات التى يصومها المسلمون حول العالم خلال شهر رمضان بحسب البلدان التى يقيمون بها، وموقعها فى الكرة الأرضية.

ويطول الصيام فى البلدان الواقعة فى شمال الكرة الأرضية، لاسيما فى دائرة القطب الشمالى، إذ تسطع الشمس فى بعض المناطق طيلة 24 ساعة.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن منطقة فى شمال فنلندا، لا يستمر فيها الليل سوى 55 دقيقة، أى إن على المسلمين فيها أن يصوموا 23 ساعة ، من حيث المبدأ.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن عدد المسلمين في فنلندا يبلغ حوالي 100 ألف من السكان البالغ عددهم 5 ملايين نسمة ، تصل ساعات الصيام فيها هذا العام 23 ساعة، ويصوم مسلمو العاصمة هلسنكي على سبيل المثال نحو 22 ساعة و13 دقيقة، وهي تعد من أقل ساعات الصيام في فنلندا، نظرا لوجود العاصمة في الجنوب.

وفي ما يتعلق بمدن الشمالي فإن ساعات الصيام تزداد فيها، فعلى سبيل المثال في مدينة أولو التي تعد أكبر المدن في شمال فنلندا، يصوم المسلمون 23 ساعة إلا 7 دقائق، أي أن فترة الإفطار تصل فقط إلى ساعة و7 دقائق، فيما تصل مدة الإفطار إلى أقل من ذلك في مدن أخرى في شمال البلاد.

وتضم فنلندا أعراقا مختلفة من المسلمين منهم العراقيون والصوماليون ومن تركيا وتايلاندا وغيرها، وعلى الرغم من أن الإسلام وصل إلى البلاد في القرنين 18 و19 على يد المسلمين التتار، إلا أن عدد المسلمين زاد مع تزايد عدد طالبي اللجوء مع بداية التسعينات.

ويلجأ الكثيرون في فنلندا إلى اتباع الفتوى التي تتيح الصيام وفقا لمواقيت أقرب بلد إسلامي، في حال تعدى الصيام أكثر من 18 ساعة، من أجل التغلب على عدد ساعات الصيام في تلك البلاد....