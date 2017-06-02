أقدم معلم "مقيم" في الرياض على قتل مدرسَيْن آخرين، أحدهما سعودي والآخر فلسطيني، صباح اليوم داخل إحدى المدارس (الخاصة)، وقد باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الجاني كان يعمل في المدرسة نفسها، حيث وقعت الجريمة. ورجّحت مصادر أن تعود أسباب الجريمة إلى خلافات سابقة، مشيرةً إلى قيام الإدارة بفصل المقيم من عمله. وبحسب مراسل "العربية"، فإن المدرس المفصول الذي أطلق النار يحمل الجنسية العراقية.

وتكثّف الجهات الأمنية عمليات البحث عن الجاني، الذي غادر الموقع عقب تنفيذ جريمته.

وتقع المدرسة التي وقعت فيها الحادثة في شمال الرياض. ومدارس السعودية مغلقة في الوقت الحالي، بعد فترة امتحانات أجريت أخيراً.