نجح علماء صينيون، في تطوير نبتة مضيئة، في ولاية يونان، وفقاً لما نقلته الإذاعة الصينية الدولية. وذكرت الإذاعة، أن العلماء تمكنوا من نقل بعض البكتيريات الموجودة في البحر إلى نبتة الـ"نيكوتينيا بينثامينانا" (Nicotiana Benthamiana)، التي تنتمي لعائلة نبات التبغ.

وأضافت أنه بفضل الجينات الجديدة فإن الضوء بدأ ينبعث من النبتة، حيث أن لمعانها يمكن رؤيته بالعين المجردة ليلاً. وقال رئيس الفريق البحثي، دوان كانغ، للإذاعة الصينية، إنهم أكسبوا النبتة خاصية الإضاءة عبر استخدام الهندسة الوراثية عليها. وأضاف أن "الفريق يواصل أبحاثه من أجل إعطاء النبتة مزيداً من الإضاءة".

ولفت كانغ، إلى أن "هناك عدة مجالات لاستخدام النباتات المضيئة". وأشار إلى أن "فريق البحث يهدف من خلال المشروع إلى استخدام تلك النباتات كمصدر للإضاءة في المدن".