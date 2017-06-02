كثيرا ما تواجهنا مشكلة العطش الشديد في رمضان، ويحدث ذلك بسبب عوامل عديدة منها التواجد في أماكن مرتفعة الحرارة، أو بذل مجهود زائد أو عدم تناول كميات كبيرة من السوائل في الفترة التي تقع بين الإفطار والسحور.

وحتى لا تتعرض لهذه المشكلة بشكل متكرر في رمضان، ففيما يلي أشهر الطرق للتغلب على الشعور بالعطش في رمضان ومن ثم لا يتأثر نشاطك وتركيزك خلال الصوم.

السر في تجنب العطش طوال فترة الصوم، هو تخزين كمية كافية من المرطبات داخل الجسم. ولكي يتم ذلك عليك مراعاة النصائح التالية:

1- تجنب الإكثار من تناول المخللات والبهارات الحارة والأطعمة المالحة، حيث انها تزيد من الإحساس بالعطش لاحتوائها على الصوديوم.

2- تناول كوبا من عصير الليمون أو النعناع أو شاي الأعشاب في السحور.

3- الحرص على الجلوس في أماكن باردة ومكيفة حيث انها تساعد الجسم على الاحتفاظ بالمرطبات الموجودة به لأطول فترة ممكنة.

4- التقليل من كمية الحلويات التي تتناولينها، خاصة في فترة السحور. فبقدر الطاقة التي تمدها الحلويات للجسم، يزيد تناولها بكميات مفرطة من الشعور بالعطش.

5- عصير البطيخ من أكثر المشروبات التي يرشح تناولها في رمضان، حيث انه يحتوي على ما لا يقل عن 91% من الماء فيمنح الجسم الترطيب العميق.

6- يفضل الحد من تناول المشروبات المنبهة والتي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشاي، وخاصة على وجبة السحور. فإنها تعمل على إدرار البول مما يزيد من حاجة الجسم للماء.

7- ننصحك بتناول ثمرة من الموز أو التمر أو المشمش المجفف في السحور، فإن هذه الأطعمة غنية بالبوتاسيوم الذي يمنع الشعور بالعطش في أثناء الصيام.

8- الطماطم من الخضراوات المرطبة للجسم بشكل رائع فينصح إضافتها لطبق السلطة ضمن قائمة إفطار رمضان أو تناول كوب من عصير الطماطم مع السحور.

9- لا مانع من تناول الخيار والتفاح والشمام والفواكه الأخرى الغنية بنسبة كبيرة من الماء، حيث انها تحافظ على رطوبة الجسم لأطول فترة ممكنة.

10- تناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب في الإفطار والسحور يساعدك على الهضم ويمد الجسم بطاقة إيجابية تجعلك أكثر نشاطا وقدرة على مقاومة الجوع والعطش في رمضان. لذا لا تتغافلي عنهما.