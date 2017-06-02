حذر باحثون الأربعاء قبيل قمة لتنسيق الجهود الرامية لإزالة المخلفات في الفضاء، من خطر الكميات المتزايدة من المخلفات التي تتحرك بسرعة كبيرة في مدار الأرض مشيرين إلى أنها قد تؤدي إلى كوارث اصطدام بالأقمار الاصطناعية وتلحق أضرارا كبيرة.

وثمة ما يقرب من 170 مليون قطعة مما يسمى «المخلفات الفضائية» التي تركت عقب مهمات إلى الفضاء بأحجام متفاوتة من أكبرها كطبقات صواريخ إلى أصغرها كرقائق الطلاء، في مدار الأرض مع بنى تحتية فضائية تقرب قيمتها من 700 مليار دولار. غير أن 22 ألفا من هذه المخلفات يتم رصد حركتها، ومع البقايا الصغيرة القادرة على التنقل بسرعة تفوق 27 ألف كيلومتر في الساعة، من شأن القطع الصغيرة حتى إلحاق ضرر كبير بالأقمار الاصطناعية او تدميرها.

وقال بن غرين وهو رئيس المركز الاسترالي للبحوث البيئية الفضائية الذي يستضيف مؤتمرا دوليا عن البيئة الفضائية يستمر يومين في كانبيرا، لوكالة فرانس برس إن «مشكلة المخلفات الفضائية تتفاقم سنويا».

واضاف «نفقد ما بين ثلاثة أقمار اصطناعية وأربعة سنويا بسبب حالات الاصطدام بالمخلفات الفضائية. نحن على وشك، بحسب تقديرات وكالة الفضاء الاميركية (ناسا) فقدان كل شيء بحلول السنوات الخمس إلى العشر المقبلة».

وأشار غرين في بيان إلى أن «حصول سلسلة كارثية من الاصطدامات قد تدمر كل الأقمار الاصطناعية في المدار بات ممكنا»، لافتا إلى أن عمليات اصطدام اضافية تؤدي إلى مزيد من المخلفات.

وفي ظل الاعتماد المتزايد على الأقمار الاصطناعية في مجالات الاتصالات والملاحة وتشغيل صناعات رئيسية بينها النقل والمال والطاقة، من شأن الكميات المتزايدة من المخلفات الفضائية أن تشكل خطرا على الاقتصادات العالمية.

وقال غرين «الاقتصاد الأسترالي يعتمد بالكامل على الفضاء. نحن بلد كبير مع عدد قليل من السكان والطريقة الوحيدة التي في استطاعتنا خدمته من خلالها سواء في ما يتعلق بالمراقبة او السلامة او عمليات البحث والإنقاذ، هي من الفضاء».