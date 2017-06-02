هل تعلمون أن الشعر الآسيوي ينمو بنسبة تتراوح بين 1.5 و2 سنتيمتر في الشهر، أما الشعر الإفريقي فينمو بمعدل 0.5 في الشهر، والشعر القوقازي بمعدّل سنتيمتر واحد في الشهر؟ ولكن النظام الغذائي غير المتوازن، والمشاكل الصحيّة، والاعتداءات الخارجية والإفراط في استعمال المواد الكيميائية يمكن أن ينعكس سلباً على هذا النمو.



أما أطرف وسائل الحفاظ على شعر طويل فهي قص الشعر عن اكتمال القمر بدراً.



وهل تعلمون أيضاً أنه بعيداً عن التقنيات التجميلية المكلفة والطويلة الأمد هناك بعض الأساليب الطبيعية المتوارثة التي يمكن أن تنفع في هذا المجال؟ اكتشفوا معنا فيما يلي 6 منها هي الأكثر انتشاراً وفعالية في هذا المجال:

1 - تدليك فروة الرأس:



يؤدي التدليك الدوري لفروة الرأس إلى تنشيط الدورة الدموية على مستوى بصلة الشعر مما يسرّع في نموّه. ولذلك ينصح خبراء العناية بالمواظبة مرة في الأسبوع على تطبيق قناع مغذٍّ للشعر يسبقه تدليك فروة الرأس بحركات دائرية بأطراف الأصابع لمدة 5 دقائق.



2 - الاستعانة بحبوب الخميرة:



إن تناول حبوب الخميرة على شكل مكمّل غذائي لمدة 3 أشهر كحدّ أقصى يؤمن حاجة الجسم من الفيتامين B المعروف بمفعوله المجدد للخلايا والمرمّم للأنسجة مما يساعد على تعزيز نمو الشعر وتقوية الأظافر.



ولكن تذكروا أن حبوب الخميرة لا تناسب الأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية أو حساسية على مادة الغلوتن.



3 - فوائد عصير البصل:



ينصح خبراء العناية بالشعر بخلط عصير البصل مع ملعقة من العسل، على أن يتم تطبيق هذا الخليط على فروة الرأس لتنشيط الدورة الدمويّة وتعزيز نمو الشعر.



فمادة الكبريت الموجودة في البصل تنشّط عملية إنتاج ألياف الكولاجين، ولكن حذار من الرائحة القوية التي يمكن أن يتركها هذا الخليط حتى بعد غسل الشعر.

4 - منافع زيت الخروع:



يتميّز الزيت المستخرج من ثمار الخروع بغناه بالحوامض الدهنية والفيتامين E، وهو يتمتع بشهرة عالمية في مجال العناية بشعر الرأس، والحاجبين، والرموش.



استعمليه بشكل دوريّ كقناع تتركينه على الشعر لمدة نصف ساعة قبل الشامبو، أو أضيفي بضع قطرات منه إلى الكونديشنر أو إلى القناع المغذّي للشعر ولكن تذكّري أن المثابرة في هذا المجال هي المفتاح للحصول على نتائج ملموسة.



يمكن أيضاً استعمال زيت الخروع كعلاج على جذور الشعر بعد خلطه مع زيوت أخرى مغذية كزيت جوز الهند وزيت بذور الخردل.



كما يمكن الاستعانة في هذا المجال بنقع الشعر بحليب جوز الهند المعروف بفعاليته في مجال تسريع نمو الشعر وترطيبه على أن يتم استعماله مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.



5 - النظام الغذائي المتوازن:



يشير الخبراء إلى أن صحة الشعر هي مقياس صحة الجسم، وهي ترتبط بشكل مباشر بالنظام الغذائي المتوازن. ولذلك من الضروري تبنّي عادات غذائية صحيّة والإكثار من تناول الخضار والفاكهة الغنيّة بالفيتامينات والعناصر المعدنية الغذائية.



6 - قص الشعر وفق الروزنامة القمريّة:



رغم أن لا وجود لإثباتات فعليّة في هذا المجال، إلا أن بعض الخبراء ينصحون بقصّ الشعر عند تحوّل القمر إلى بدر أو في اليومين اللذين يسبقان اكتماله.



فكما أن القمر يتمتع بتأثير على حركة #المدّ و #الجزر، وعلى النباتات والحيوانات قد يكون له تأثير على الإنسان أيضاً.