تحدث كريستيانو رونالدو عن علاقته الشخصية مع ليونيل ميسي، في تصريحات نادرة للدون بشأن منافسه على زعامة كرة القدم في العالم خلال العقد الأخير.

وقسم النجمان جمهور كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، بين عاشق لـ"عضلات" رونالدو و"مخ" ميسي، لتكتسي المنافسة بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة مزيدا من الإثارة.

وفي مقابلة مع محطة "فوكس سبورتس الأرجنتين"، قال رونالدو صاحب الـ 32 عاما: "عندما أكون برفقة ميسي فأنا لدي علاقة جيدة جدا معه".

إلا أن أفضل لاعب كرة قدم في العالم أضاف: "أنا لا أذهب إلى بيته أو أتناول معه الطعام. ميسي ليس صديقي لكنني أعتبره رفيقا في المهنة وليس منافسا، لأنني لا أحب المقارنات".

ومنذ فاز البرازيلي ريكاردو كاكا بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم عام 2007، احتكر ميسي مهاجم برشلونة ورونالدو جناح ريال مدريد الجائزة، بواقع 5 مرات للأرجنتيني و4 للبرتغالي.

وتحدث رونالدو أيضا عن تقييمه لأداء هداف الدوري الإسباني، قائلا: "أحب أن أشاهد كل اللاعبين الجيدين وميسي منهم. حقيقة أنا أستمتع برؤيته في الملعب هو وكل النجوم العظام".

وسجل رونالدو تفوقا نسبيا على ميسي هذا الموسم، إذ قاد ريال مدريد إلى لقب الدوري الإسباني الغائب عنه منذ عام 2012، كما بلغ مع الفريق الملكي نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه يوفنتوس الإيطالي يوم السبت.

وفي حال توج الـ"ميرينغي" بطلا لأوروبا للمرة 12 في تاريخ النادي، فسوف ترتفع أسهم رونالدو في سباق الفوز بالكرة الذهبية ليعادل رقم البرغوث الأرجنتيني.