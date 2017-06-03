لاحظ عدد من الباحثين ان طائر الفلامنجو الوردي غالبا ما يقف على ساق واحدة فقط بينما الساق الاخرى تكون مختفية تحت الجسم بالاضافة الى بعض انواع الطيور الاخرى التي لديها نفس السلوك ، ووجد العلماء ان طيور الفلامنجو تقوم بهذا السلوك سواء في البرية او في الاسر مما يشير انه شئ طبيعي تماما بالنسبة لهم القيام بذلك السلوك وليس نتيجة الاجهاد الناجم عن الحبس ، وقد وضعت العديد من النظريات لتفسير تلك الظاهرة مثل نظرية الحفاظ على درجة الحرارة او نظرية تقوية الدورة الدموية ، الا انه لا يوجد احد حتى الان اي تأكيد لماذا يقوم طائر الفلامنجو بالوقوف على ساق واحدة فقط .

نظرية الحفظ :



هذه النظرية واحدة من النظريات المقبولة علميا على نطاق واسع ومفادها ان طيور الفلامنجو تقف على ساق واحدة للحفاظ على حرارة الجسم والطاقة ، وقد اقترح بعض العلماء ان طيور الفلامنجو تستريح عن طريق استخدام نصف المخ فقط في مقابل راحة النصف الاخر والتوازن على الساق المتصلة بالجزء اليقظ من المخ ، وطبقا لهذه النظرية فان طيور الفلامنجو تخفي ساقها تحت جسمها للحفاظ على درجة حرارة الجسم عن طريق تقليل المساحة السطحية التي تتعرض للهواء .

نظرية التداول :

تقوم هذه النظرية على اساس ان طيور الفلامنجو تتناوب بالوقوف على الساقين من اجل الراحة وتقوية الدورة الدموية في ساقيه ، حيث ان سيقان طائر الفلامنجو الطويلة تحتاج ان يعمل القلب مجهود اضافي من اجل ايصال الدم بشكل كامل الى جميع انحاء الجسم وخصوصا عندما تقف طيور الفلامنجو في الماء البارد ، وعندما يرفع طائر الفلامنجو احدى ساقيه الى الاعلى فانه يقلل من المجهود الذي يقوم به القلب لتوزيع الدماء في جميع انحاء الجسم .

نظرية التمويه :



نظرية اخرى لتفسير وقوف طائر الفلامنجو على ساق واحدة ، وهي ان ذلك السلوك يساعد طيور الفلامنجو على التمويه ، لان الساق الواحدة تشبه القصب والحشائش التي غالبا ما تقف وسطها طيور الفلامنجو ، ولكن بالنظر الى ان طعام طيور الفلامنجو يتكون من القشريات والرخويات فانه من غير المحتمل ان يقوم طيور الفلامنجو بتطوير نفسها من اجل اخفاء انفسهم عن فرائسهم ، بالاضافة الى ان لون طيور الفلامنجو الوردي المميز يجعل من الصعب قبول نظرية التمويه هذه .

نظرية التصادم:

هذه النظرية معظمها يقف على روح الدعابة ، حيث يقترح البعض ان طيور الفلامنجو تقف على ساق واحدة لتتفادي الاصطدام بالبط الذي يسبح في المياه ، ولكن عند النظر الى سلوك طيور الفلامنجو فانها تقوم بتناول طعامها في جماعات داخل المياه مما يجعل انه في الاغلب ان الطيور الاخرى ومنها البط تتجنب المرور في اماكن تواجد طيور الفلامنجو .

السبب الحقيقي :

كما هو واضح فان العديد من النظريات لم تجد تفسيرا مقنعا لهذا السلوك الذي تقوم به طيور الفلامنجو ، وربما يظل السبب الحقيقي سرا كما هو الحال مع كثير من الامور الموجودة في الطبيعة وذلك على الرغم من ان البعض اقترح مزج عدد من النظريات مع بعضها البعض للوصول لتفسير مقنع لهذا السلوك العجيب من طيور الفلامنجو ، ولكن حتى الان يعتبر السبب الحقيقي لهذا السلوك هو شيئا غامضا لم يتمكن العلم حتى الان من تفسيره .