مع تناقص عدد الساعات التي يتناول فيها الناس الطعام خلال شهر رمضان، يدعو أخصائيو التغذية للانتباه لنوعية الطعام، ومدى تأثيره على مزاج الأشخاص وقدرتهم على الاسترخاء.

وأوضحت أخصائية التغذية في مستشفى دانة الإمارات أليس صابونجي، أن هناك أنواع معينة من الطعام تساعد على تحسين المزاج والاسترخاء، لافتة إلى أن العادات الغذائية وممارسة الرياضة تؤثر بشكل كبير على دماغ الإنسان.

وقالت لـسكاي نيوز عربية، إن الماغنيسيوم يساعد الأشخاص الذين يشعرون بالتوتر وغير قادرين على النوم، وهو موجود في أطعمة مثل الشوكولاتة الداكنة والموز والأفوكادو، والخضروات الخضراء كالسبانخ.

وأضافت: "مادة أوميغا 3 مهمة جدا، وهي من الدهون الصحية، وموجودة في الأسماك، بالإضافة إلى فيتامينات بي، التي تساعد الأشخاص المصابين بالإحباط".

وأشارت صابونجي إلى أن تناول الحلويات أو الأطعمة اللذيذة يزيد من هرومون السيروتونين، وهو هرمون يساعد على الاسترخاء.

أما الكافيين فهو من المواد التي تزيد من التوتر، إذ يؤثر على حركة الدماغ ويزيد دقات القلب والجوع والأرق.

وحذرت أخصائية التغذية من شرب الكافيين أكثر من مرتين في اليوم، لافتة إلى أنه موجود في القهوة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والكاكاو.

ومن العادات الغذائية السيئة التي قد تسبب الأرق، تناول الطعام قبل النوم مباشرة، لأنه يؤثر على الجهاز الهضمي، ويؤدي لزيادة ارتجاع المعدة والحرقة، وهي أمور لن تساعد على النوم أو الاسترخاء، لذا يجب على الأقل ترك ساعة أو ساعتين بين النوم والأكل.