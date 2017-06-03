نبهت منظمة سرطان الثدي في بريطانيا النساء من بعض مواد التجميل التي تستعملنها وقالت إن غالبية هذه المواد تحتوي على عناصر كيماوية تسبب وترفع خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وقدمت المنظمة رسما توضيحيا وزع مواد التجميل إلى عدة أنواع، إذ يشمل الخطر أنواعا ثانوية كالشامبو ومعجون الأسنان، ودعت المنظمة النساء إلى التأكد من خلوها من بعض المواد المسببة للسرطان قبل شرائها.

وتطمح المنظمة من خلال دراستها إلى توعية النساء بأهمية معرفة المواد التي تحتوي عليها أدوات الزينة قبل شرائها، ونشرت اللائحة التالية:

معجون الأسنان:

دعت المنظمة إلى التأكد من خلوه من مادة Triclosan، وهي مادة مضادة للجراثيم والفطريات، تستعمل في صناعة معجون الأسنان والصابون.

أحمر الشفاه:

أوصت منظمة سرطان الثدي باجتناب العلامات التجارية التي تحتوي في مكوناتها على مادة Butylated Hydroxytoluene وهي مادة مضادة للأكسدة تستخدم بكثرة في صناعة مستحضرات التجميل، كما أوصت أيضا باجتناب مادة الفورمالديهايد أو مادة الميثانال التي سبق للاتحاد الأوروبي أن أوصى باجتنابها.

الشامبو:

دعت إلى اجتناب مادة Triethanolamine وهي مادة تدخل في صناعة بعض مستحضرات التجميل، يشار إليها أيضا بالرمز العلمي TEA.

طلاء الأظافر:

اجتنب مادة Diethyl phthalate إحدى المواد المستعملة في صناعة العطور والمنظفات، وأيضا مادة الهيدروكينون، وهو مركب عضوي عطري مشتق من البنزين.

كما دعت منظمة سرطان الثدي التي يوجد مقرها في بريطانيا السيدات، بالحذر من المواد التجميلية التي تحتوي على بعض المواد الأخرى التي قد تسبب لهن سرطان الثدي.