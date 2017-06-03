بعد بضع دقائق فقط من طرحها للبيع الخميس، نفدت تذاكر حفل موسيقي يوجه عائده لضحايا هجوم مانشستر.

أما نجمة الحفل فهي المغنية الأميركية أريانا غراندي التي تعرض حفلها يوم 22 مايو الماضي، لهجوم انتحاري قتل فيه 22 شخصا وأصيب 116 بجروح، وذلك في شمال إنجلترا.

ويشارك في الحفل أيضا، فريق كولد بلاي والمغنون جاستن بيبر ومايلي سايرس وفاريل وليامز وفرقتا «تيك ذات» و«بلاك أيد بيز»، في الحفل في ملعب أولد ترافورد للكريكيت الأحد المقبل.

وتم تقديم تذاكر مجانية لـ محبي غراندي الذين حضروا حفلها السابق لهذا الحفل الذي سيذاع على التلفزيون البريطاني، أما إيرادات التذاكر المباعة فستوجه إلى صندوق طوارئ يحمل اسم «نحن نحب مانشستر» والذي تأسس لمساعدة أسر الضحايا والجرحى.



وفي بيان للإعلان عن الحفل، قالت غراندي إنها تأمل في: «تكريم من فقدوا أحباءهم، ومعجبي وكل من تضرر من هذه المأساة».