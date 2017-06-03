حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من رفع الطفل من يده أو ذراعه بعنف إذا سقط على الأرض مثلاً أو إذا لم يرغب في النهوض.

وعللت ذلك بأنه بخلاف البالغين يمكن أن يتعرض مفصل الكوع للخلع لدى الأطفال الصغار، مما يسبب آلاماً مبرحة للطفل. وتتمثل أعراض خلع مفصل الكوع في سند الطفل لساعده على الجانب كنوع من أنواع الحماية أو إذا بدى الساعد كما لو كان مشلولاً أو يكاد يمكن تحريكه.

وفي هذه الحالة ينبغي اصطحاب الطفل إلى الطبيب لإعادة مفصل الكوع إلى موضعه الصحيح. وقد تترتب عواقب وخيمة على الخلع في حال عدم علاجه، مثل اضطرابات تدفق الدم أو محدودية حركة الذراع بشكل مستديم.

ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي على البالغين رفع الطفل بشكل سليم، وذلك من خلال الإمساك بصدره بكلتا اليدين.