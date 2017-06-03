"معضلة النظافة" تؤرق معظم ربات البيوت، وتصل في بعض الأحيان إلى درجة الهوس، ومن المؤكد أن العديد من السيدات سيشعرن بخيبة أمل شديدة، حين يعلمن أن أغطية الفراش والمناشف والشراشف وإسفنج المطبخ كلها معرضة بسهولة لـ"غزو" الجراثيم والميكروبات.

ورغم أن معظم هذه الجراثيم والميكروبات غير ضارة ويمكن التعايش معها، إلا إن بعضها قد يتسلل إلى الجلد أو الفم أو الأعين والأنف، لتكون النتيجة الإصابة بأمراض بعضها خطير.

والمؤكد أن مطبخك يعد واحدا من أكبر مصادر الجراثيم في المنزل، وما يؤكد ذلك أن العديد من حالات التسمم الغذائي في الولايات المتحدة تحدث جراء التلوث بجراثيم خلال إعداد الطعام.

وفيما يلي ترتيب أكثر الأدوات اتساخا في مطبخك، وفقا لتقرير لموقع "بيزنس إنسايدر"، استنادا إلى دراسة عينات من 3 أنواع من البكتيريا النشطة في المطابخ قبل عدة أعوام.

وأولى هذه الأجسام: مناشف الأطباق، وتليها بالترتيب أقمشة مسح المطبخ، ثم بالوعة الحوض، فـمقابض الأدراج، الإسفنج، السكاكين، منشفة اليد، مقبض الثلاجة، لوحة تقطيع اللحوم والخضروات، مقبض غسالة الأطباق، الميكروويف.

وفي الوقت الذي كشف فيه التقرير أن مناشف الأطباق تحتوي على أكثر البكتيريا المتواجدة في المطبخ، كان لعالم الأحياء الدقيقة فيليب تيرنو رأي آخر بعدما قال لـ"بيزنس إنسادير" إن الإسفنج، الذي يستخدم للتنظيف، يعد أكثر الأجسام اتساخا في المنزل ربما لأن تيرنو لم يقصر اهتمامه على البكتيريا، وإنما أخضع دراسته لعوامل عدة أخرى تتعلق بالنظافة.