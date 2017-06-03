يحتل الأنف منزلة جمالية خاصة لدى الذكور والإناث على حد سواء، إذ يعد من معايير الجمال. ولأن عيوب الأنف، تؤثر في جماله، فإن تصحيحه يعد من الأمور الشائعة.

وتجميل الأنف بلا جراحة، إجراء حديث هدفه تصحيح تلك العيوب.

وكل يوم يخضع آلاف الأشخاص حول العالم، لعمليات جراحية لتصحيح أنوفهم، حسب الطرق التقليدية الجراحية التي تتطلب تخديرا كاملا.

لكن مع تطور طب التجميل ومواكبة تطلعات المرضى بإجراء عمل تجميلي لأنوفهم، من دون ألم وفي وقت استشفاء قليل، ظهرت طريقة تجميلية حديثة تعمل على تصحيح عيوب الأنف البسيطة، وبلا جراحة، كي تضيف لمسة جمالية على الوجه ككل.

وتتلخص الطريقة في حقن مادة طبيعية قابلة للذوبان في الأنف لتجميله حسب الطلب، ومن دون مشكلات وتكاليف ومخاطر الجراحات التقليدية.

وبدأت هذه الطريقة أولا في هوليوود، عاصمة الفن، قبل أن تصادف إقبالا كبيرا.