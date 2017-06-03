مع بداية كل برنامج جديد، يثير الفنان رامز جلال حالة من الجدل، وهذا العام بالرغم من الدعاية السلبية التي صاحبت برنامجه الجديد "رامز تحت الأرض"، استطاع رامز جلال أن يستضيف نجوماً كباراً.

شاروخان الأعلى أجراً

أشارت المعلومات الى أن الفنّان الهندي شاروخان وافق على الظهور مع رامز بمقابل مادي قدره 400 ألف دولار بعد أن طلب 450 ألف دولار.

بذلك يكون شاروخان هو أكثر نجم عالمي ظهر مع رامز حصولاً على أجر مرتفع، بعدما ظهر معه العام الماضي كل من النجمين أنطونيو بانديرس وستيفن سيجال، وحصل كلٌ منهما على أجر 150 ألف دولار.

الشاب خالد بـ200 ألف دولار

كذلك حصل الفنان الجزائري الشاب خالد على 200 ألف دولار، بعدما طلب 250 ألف دولار وخُفض إلى هذا المبلغ. وظهر وائل كفوري مقابل 150 ألف دولار، وحصلت الفنانة فيفي عبده على أجر 400 ألف جنيه مصري.

ويستضيف رامز جلال هذا العام عدداً من النجوم وهم: شاروخان، ريهام سعيد، عبد العزيز مخيون، محمود كهربا، مؤمن زكريا، رمضان صبحي، عصام الحضري، نسرين أمين، ومحمد الحلو، فيفي عبده، الشاب خالد، وائل كفوري، ناهد السباعي، نيللي كريم، أحمد ماهر، مي عمر، علا رامي، فايز السعيد، فاتن شداد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمود حميدة، أحمد فتحي، ظافر العابدين، محمود الليثي، أحمد فهمي، نادية الجندي، سهير زكي، إيناس الدغيدي، ورانيا يوسف.