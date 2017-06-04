عرض على سائق سيارة من مدينة روستوف على الدون الروسية، سيارة مستعملة أو جديدة مقابل دفعة إضافية كتعويض عن سيارته "بورش 911 تيربو إس" التي تحطمت أثناء الفحص الدوري.

هذا ويصل سعر سيارته "بورش 911 تيربو إس" إلى 13 مليون روبل (ما يقارب 200 ألف دولار).

وكان موظف المركز التقني خلف عجلة قيادة "بورش 911 تيربو إس"، أثناء القيام بعملية الفحص ، لتصدم السيارة بسرعة عالية بأخرى مارة من نوع هوندا أكورد.



ونتيجة لذلك، تضرر الجانب الأيسر للسيارة بالكامل، وتكسر الزجاج الأمامي بالإضافة إلى سقوط المحرك وخروج العجلة الخلفية جنبا إلى جنب مع الأسلاك والالكترونيات الداخلية.