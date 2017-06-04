تعرض 3 أطفال أشقاء لتعنيف من والدهم، الذي ألقى بهم في الشارع بالسعودية، عند منزل أسرة والدتهم المتوفاة؛ بحجة أنه لا يستطيع رعايتهم، فيما يرقد أحد الأطفال، ويبلغ من العمر 6 سنوات، في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، لتلقي العلاج من آثار التعنيف.



وأوضح مدير مستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة الدكتور أنس سدايو، وفقاً لصحيفة “الوطن”، أن المستشفى استقبل طفلاً سعودياً معتدياً عليه ومعنفاً أسرياً، لافتاً إلى أن حالته مستقرة.



وأكد سدايو أن المستشفى لن يسلم الطفل إلا بتوجيه وخطاب رسمي ينص على تسليمه لجهة معينة، وفق الأنظمة واللوائح، التي يتم العمل بها في مثل هذه الحالات.



في غضون ذلك، بيّن مصدر أن أسرة والدة الأطفال اصطحبتهم إلى الشرطة؛ حيث ذكروا في التحقيق أنهم تعرضوا لاعتداءات نفسية وجسدية من قبل زوجة أبيهم، مؤكدين أنها لا تطعمهم، وتتعامل معهم بشكل قاسٍ طوال المدة التي كانوا يقضونها معها.



وأشار المصدر إلى أن الشرطة أرسلت خطاباً إلى مستشفى الولادة والأطفال للتعرف على حالة الطفل الجسدية، فأثبت التقرير الطبي تعرضه للعنف، وتقرر الإبقاء عليه في المستشفى تحت الحماية.