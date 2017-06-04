تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عاطفي تظهر فيه سيدة أمريكية، وهي تستمع إلى نبضات قلب ابنها المتوفى للمرة الأولى في صدر رجل تم نقل القلب إليه لإنقاذ حياته.

وفي بداية الفيديو الذي حظي بعدد كبير من المشاهدات، تظهر المرأة وهي تضع سماعة طبية على صدر الرجل الذي صادف أنه يحمل نفس اسم ابنها المتوفى (كريغ)، وراحت في البداية تبتسم وهي على وشك الاستماع لنبضات قلب ابنها، لكنها سرعان ما أجهشت بالبكاء، بعد أن سمعت قلبه ينبض من جديد في صدر الرجل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفي لحظات عاطفية مفعمة بالأحاسيس المتناقضة من الحزن والفرح، لم تتمكن الأم المكلومة من إخفاء مشاعرها، وفشلت في السيطرة على دموعها، قبل أن تسارع إلى احتضان كريغ الذي يحمل في صدره جزءاً من جسد ابنها لا يزال ينبض بالحياة.

وكتبت زوجة الرجل الذي حصل على القلب على الإنترنت بعد هذا اللقاء: "لقد حصل زوجي كريغ على قلب من متبرع اسمه كريغ!. وهذا الفيديو هو لوالدة المتبرع، وهي تستمع إلى ضربات قلب ابنها في صدر زوجي، بعد أسبوع واحد من عيد الأم".