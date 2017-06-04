تعاني الصين من تفاقم مشكلة التلوث والضباب الدخاني الذي تسبب فيه انبعاثات الكربون الكثيفة في البلاد نتيجة استخدامات المنشآت الصناعية للوقود الأحفوري.

ومع توجه الصين نحو مصادر الطاقة المتجددة، أعلنت الحكومة منذ أيام الانتهاء من إنشاء أكبر مزرعة عائمة للطاقة الشمسية على مستوى العالم، وتقع في مقاطعة "أنهوي" الشرقية، ويعد المشروع احدث مثال لجدية بكين بشأن خطط الطاقة النظيفة.

كانت الصين قد أعلنت في وقت سابق هذا العام خطتها لضخ 361 مليار دولار لتوسيع استخدامات الطاقة المتجددة في البلاد بحلول عام 2020، وبحلول عام 2022، ستكون قد أضافت الصين 320 جيجا واط من الكهرباء التي تم توليدها من توربينات الرياح والطاقة الشمسية.

وتصل مساحة المزرعة الشمسية إلى 800 ألف متر مربع بسعة تخزين 40 ميجا واط تكفي لتلبية احتياجات 15 ألف منزل من الكهرباء.