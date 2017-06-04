تعتبر السياحة المائية إحدى أكثر أنواع السياحة رواجاً في العالم، وخاصة بالنسبة لمحبي السفر بالقوارب والمغامرين والمستكشفين. ويحتوي العالم على الكثير من الوجهات السياحية المائية التي تمنح فرصة للإبحار بالقوارب للاستمتاع برحلات مميزة.



وأورد موقع "لونلي بلانيت" الإلكتروني قائمة بأفضل 10 أماكن سياحية في العالم، تتوفر فيها سياحة مائية مميزة باستخدام القوارب والعبّارات، على النحو التالي:



1- فجوردس، النروج

لأكثر من قرن من الزمان، ربط طريق العبارات النرويجية هرتيغروتن القرى والبلدات الساحلية العديدة. وعلى مدار السنة، تتجه 11 عبّارة حديثة شمالاً من بيرغن، إلى كيركينيس. خذ الرحلة ذهاباً وإياباً لمدة 11 يوماً، والتي تتوقف في 34 ميناء وتوفر فرصاً مختلفة للرحلات. ويوفر خط سير الرحلة الكامل فرصة للمرور بالمضائق والجزر الرائعة، والأديرة التي تعود للقرون الوسطى.



2- هالونغ باي، فيتنام

يعتبر الإبحار بالقارب في المياه الزمردية لخليج هالونغ والانتقال عبر 300 من الجزر الكلسية من أكثر الرحلات السياحية متعة بالنسبة للسائح. وتنتشر الجزر الصغيرة والكهوف التي نشأت بفعل الأمواج والرياح بكثرة في الخليج، بالإضافة إلى منحدرات تحاذي غابات غنّاء تعج بتغريد الطيور. ويوجد في المنطقة أكثر من 300 قارب توفر جولات سياحية مميزة في مياه خليج هالونغ حيث تتراوح مدة الجولة الواحدة من 4 إلى 8 ساعات.



3- نهر الأمازون، أمريكا الجنوبية

يبلغ طول نهر الأمازون 6200 كلم، ويحتوي على خُمس احتياطي العالم من المياه العذبة، ويمكن للسائح أن يستمتع بجولة بطيئة بالقارب عبر هذا النهر العظيم.



4- نهر فرانكلين، أستراليا

يمكن لهواة المغامرة، الإبحار في نهر فرانكلين بالقوارب المطاطية بين شهري ديسمبر (كانون الأول) ومارس (آذار) من كل عام. ولا يسمح بالإبحار فيه إلا للمحترفين بسبب خطورة مياهه ووعورة المناطق المحيطة به.



5- حديقة كيتيكو بروفينسال، كندا

يمكن للسياح التجذيف على سطح عدد من البحيرات البكر الشمالية التي تقع وسط غابات كثيفة في مقاطعة أونتاريو الكندية. ويمكن أن يجمع السائح بين متعة التخييم والإبحار بالقارب. وتعرف الحديقة التي تبلغ مساحتها 4800 كيلومتراً مربعاً باحتوائها على مسارات للزوارق المائية.



6- كيرالا، الهند

تحتوي منطقة كيرالا الهندية على شبكة من البحيرات والبرك المائية والقنوات والأنهار. ويمكن للسائح القيام برحلات على متن القوارب الخشبية الصغيرة عبر هذه المجسمات المائية الضحلة المحاطة بالنخيل.



7- ميلفورد ساوند، نيوزلندا

تعتبر شواطئ ميلفورد ساوند، البقعة الأكثر ارتياداً من قبل السياح في نيوزلندا، وتستغرق الرحلات عبر المياه حوالي الساعتين باستخدام قوارب صغيرة، وتتيح هذه الرحلات فرصة للسائح للمرور عبر الوديان المدهشة ورؤية حيوانات برية فريدة من نوعها.



8- الجزر اليونانية

مع وجود أكثر من 1400 جزيرة فيها، تتمتع اليونان بأطول خط ساحلي في أوربا، لذا فمن المنطقي أن تتوفر السياحة المائية بشكل كبير في هذا البلد. وتختلف المناظر بين هذه الجزر بشكل كبير من جزر استوائية خصبة، إلى جزر ذات صخور أيونية، بالإضافة إلى الصخور العارية على بحر إيجة. وتوفر كل جزيرة خدمات سياحية بحرية تستخدم فيها العبارات المائية بأحجام مختلفة.



9- خليج ديسكو، غرينلاند

تقع بلدة إيلولسيات على حافة مضيق ثلجي يبلغ طوله 40 كيلومتر، وينتج 20 مليون طن من الثلوج يومياً. ويقدم عدد من منظمي الرحلات السياحية رحلات بالقوارب حول المضيق الثلجي والخليج بقوارب مجهزة تجهيزاً جيداً.



10- جزر غالاباغوس، الإكوادور

يمكن للسائح أن يستمتع برحلة بحرية عبر جرز غالاباغوس، ورؤية أسود البحر، والبطاريق، وتتراوح أحجام القوارب المستخدمة في المنطقة من اليخوت الصغيرة إلى سفن الرحلات البحرية الكبيرة، وأكثر أنواعها شيوعاً هو القارب المتوسط الحجم والذي يستوعب حوالي 20 شخصاً.