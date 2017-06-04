تزخر شبكة إنستغرام الاجتماعية لمشاركة الصور، بمجموعة من المبدعين في شتى المجالات الذين يشاركون أعمالهم مع الملايين على الشبكة.

نستعرض أبرز 3 حسابات على إنستغرام تمنح المستخدم الذهاب في رحلات مذهلة حول العالم:

Passion Passport

يعتبر بمثابة مجتمع عالمي للمسافرين والمبدعين في جميع أنحاء العالم، حيث يعمل الحساب على نشر أفضل صور السفر الممزوجة بحكايات مؤثرة.

يمتاز الحساب بتقديمه لقصة ملهمة لكل صورة، وتتم مشاركة هذه الصور والقصص من قبل آلاف المسافرين حول العالم.

Minimal People

هل أنت من محبي التناظر والهندسة؟ وهل تشعر بالحيرة عند رؤية التصاميم العمرانية المعقدة؟ حسناً، حساب Minimal People يُقدم لك مجموعة من الصور المذهلة يومياً لأروع المباني الحديثة.

ويأخذك الحساب في جول ممتعة لمشاهدة التصاميم العمرانية المميزة في شتى أنحاء العالم، ويذكرك كذلك بمدى روعة وجمال عالمنا الخارجي.

AirBnB

موقع AirBnB، الذي يتيح لك تأجير واستئجار أماكن السكن، يعتبر أحد المواقع الغنية عن التعريف في مجال السياحة والسفر.

حساب الموقع على إنستاجرام يُقدم مجموعة من الصور المذهلة والتي تحمل كل واحدة منها قصة فريدة من نوعها، وتتم مشاركة هذه الصور من قبل المسافرين أثناء رحلاتهم المختلفة حول العالم.