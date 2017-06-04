حثت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" أستراليا، السبت، على تكثيف الجهود لإنقاذ الحاجز المرجاني العظيم، وقالت إن الأهداف طويلة الأمد لتحسين حالته لن تتحقق على الأرجح.

وحذرت اليونسكو في مسودة تقييم لحالة مواقع التراث العالمي، وهو تقرير تعده قبل اجتماع سيعقد في كراكوف ببولندا في يوليو، من بطء التقدم نحو إنجاز الأهداف الخاصة بنوعية المياه حول الحاجز المرجاني.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن أستراليا ربما تعجز عن تحقيق الأهداف التي أعلنت السعي لتحقيقها بحلول عام 2050.

وقال التقرير "يرى مركز التراث العالمي والاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة أن الأمر يتطلب تسريع وتيرة تنفيذ الخطة حتى تتحقق الأهداف المتوسطة والطويلة المدى الموضوعة لعام 2050، خاصة فيما يتعلق بنوعية المياه".

وصدرت خطة الحفاظ على الحاجز المرجاني عام 2015، وهي جزء أساسي من جهود الحكومة لمنع إدراج موقع التراث العالمي في قائمة الأمم المتحدة للمواقع المهددة بالخطر.

وإذا صدر تقييم سلبي لحالة الحاجز المرجاني الواقع على ساحل استراليا الشمالي الشرقي، فسيتسبب في حرج للحكومة وسيضر بقطاع السياحة المهم.

وتواجه الحاجز المرجاني أخطارا منها تدهور نوعية المياه بسب بالصرف الزراعي، وكذلك التغير المناخي والصيد الجائر وأعمال التطوير العمراني على السواحل.