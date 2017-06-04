باشرت الشرطة الأميركية التحقيق في كشف ملابسات وفاة ملكة جمال سابقة، وذلك بعد العثور على جثتها في منزلها بولاية تكساس في ظروف غامضة، وبحسب ما أوردت صحيفة «الصن» فإن الشرطة وجدت مارغريت غارزا، جثة هامدة في مدينة راوند روك، بعد ان تلقت بلاغا بذلك وأكدت الشرطة أنها تحقق في أسباب وفاة غارزا «غير المبررة» و«الغامضة».

وأصدرت عائلة غارزا بيانا نعت فيها ابنتها مارغريت البالغة من العمر 31 عاما، وأشارت إلى أنها جهزت حاليا لجنازتها، وقالت «كانت متحمسة وجميلة وذكية ومثابرة في عملها دون أن تلتفت للإرهاق».

وتوجت غارزا وصيفة لملكة جمال تكساس «بيليزا لاتينا» عام 2007، وهي مسابقة مخصصة للسيدات من أصول لاتينية، وأصبحــت ملـكــة جمال «بيليزا لاتينا الــدولية» عام 2008.

وإلــى جانــب ذلك، فقد شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وكان من المقرر أن يعرض فيلمها الأول في وقت لاحق من هذا الشهر.