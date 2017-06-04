أدت المغنية النيوزيلندية لورد أغنيتها الجديدة «بيرفكت بلايسيز» في مهرجان «غافرنرز بال» في نيويورك ولقيت استحسان الجمهور.
وأقيم الحدث بعد أسبوعين على الاعتداء الذي وقع في مانشستر وأودى بحياة 22 شخصا إثر حفل لمغنية البوب أريانا غراندي.
كذلك تم مساء الجمعة إجلاء المشاركين في المهرجان الموسيقي الألماني «روك أم رينغ»، أحد أكبر المهرجانات الأوروبية، بسبب «تهديد إرهابي».
لكن الأجواء كانت هادئة في «غافرنز بال» حيث احتشد جمع كبير تنقل بين المسارح الأربعة وسط ميدان غولف صغير.
واختتم المهرجان بألعاب نارية بعد عرضي لورد والمغني تشانس ذي رابر.