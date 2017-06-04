يواجه الممثل التلفزيوني الاميركي الشهير بيل كوسبي اعتبارا من يوم غد الاثنين في المحكمة احدى النساء الكثيرات اللواتي يتهمنه باعتداءات جنسية مع احتمال ان يحكم عليه بالسجن في نهاية المطاف.

وقد بذل محاموه قصارى جهدهم على مدى سنة ونصف السنة لتجنيبه المحاكمة الا ان بيل كوسبي البالغ 79 عاما سيكون في قفص الاتهام الاثنين في مدينة نوريستاون الصغيرة الواقعة في ضاحية فيلادلفيا.

وانضم كوسبي منذ اتهامه رسميا في نهاية ديسمبر الى قائمة طويلة من المشاهير الذين تأثرت سمعتهم بسبب اتهامات بانتهاكات جنسية بعدما كان رمزا للاميركيين عموما وللسود خصوصا. وسيمثل امام هيئة محلفين بينهم عضوان اسودان فقط من اصل 12.