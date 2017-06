أنجبت الممثلة والمخرجة لايك بيل طفلا من زوجها سكوت كامبل.

لايك البالغة من العمر 38 عاما أنجبت صبيا، بحسب People.

ولم يتم الكشف عن اسم الصبي أو التاريخ المحدد لولادته. لايك وسكوت لديهما طفلة تدعى نوفا وتبلغ من العمر سنتين. الثنائي التقيا خلال تصوير مسلسل How To Make It In America عبر HBO عام 2011، وكان حينها سكوت ضيف شرف على المسلسل. وتزوج لايك وسكوت عام 2013.وأظهرت بيل بطنها المنتفخ في ديسمبر 2016.