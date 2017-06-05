حلّت خبيرة الموضة الكويتية زوري اشكناني ضيفة على برنامج “ذا كويز” مع الاعلامي صالح الراشد، وتحدّثت عن موضوع الحجاب.

وأعلنت أنّها “لن تخلع الحجاب لأنها ستخسر الكثير من المتابعين، إذ أن الكثير من الأمهات يتابعنها لأنها حفّزت بناتهنّ على اعتماد الحجاب”، مشيرةً الى أنّها “متعايشة معه.. وفي حال تزوّجت، ستُطيع زوجها في خصوص هذا الموضوع”.

ولدى سؤالها ما إذا كانت مقتنعة بالحجاب، سكتت زوري، ثمّ صرّحت أنّه “لو يعود فيي الزمن ما اتحجّبت. بس خلص”، معتبرةً أنّ “الحجاب مو ستايلي.. أنا ستايلي غير بدون حجاب”.

تصريحات الفاشينيستا، أثارت موجة غضب عارمة في صفوف الناشطين، الذين استنكروا أفكارها.