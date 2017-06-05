حلّ الفنان السعودي عبادي الجوهر ضيفاً على برنامج «هذا أنا» على شاشة «روتانا خليجية» في حوار أفصح فيه عن كثير من حياته الفنية والشخصية للشاعر والإعلامي السعودي الدكتور صالح الشادي. وكشف عن مشروعه المقبل في توثيق سيرته الذاتية كإنسان وفنان في شكل مصور.

ورداً على سؤال من المضيف تحدث الجوهر عن حادثة مر بها قائلاً: "حين انهيت صلاتي داخل المسجد في مرة المرات، وبعدما قمت بالتسليم على من هو جانبي واجهني بقوله: ايش جابك!".

وعن الإنسان داخله، قال: "أنا إنسان خلقي ضيق ولا أتحمل كثيراً، ومساحات الحزن في حياة الإنسان أكبر من مساحات الفرح، ومن أكثر الأشياء المبهجة جلستي مع بناتي وحفيدي، أما الأشياء المزعجة فهي كثرة السفر وبعدي عن بيتي. وبكائي قريب ولا أخجل من دمعتي، حتى على المسرح لا أحاول منع دموعي".