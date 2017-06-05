ذكرت تقارير إعلامية أنه من المنتظر إطلاق جهاز بلاي ستيشن 4 الذهبي خلال الأسبوع المقبل، حيث نشر أحد الأشخاص صورة على الإنترنت تظهر الجهاز في شكل خاص واستثنائي.



وقال الشخص، الذي يدعي أنه يعمل مع "تارغيت"، إن سوني ستكشف النقاب عن هذا الجهاز الذهبي بشكل رسمي يوم 9 يونيو للعموم، وذلك قبل مؤتمر ألعاب E3 الذي يبدأ في 13 يونيو.



وقال ناشر الصورة "أنا أعمل في تارغيت ويبدو أن PS4 الذهبي قادم يوم 9 يونيو"، فيما لم يقدم أي تفاصيل عن الجهاز ولا سعره المتوقع.



ولم تتحدث شركة "سوني" اليابانية عن أي جهاز ذهبي، وفي نفس الوقت لم تنف ولم تؤكد صحة هذه المعلومات والصورة المنشورة.



وكانت سوني أصدرت PS4 الذهبي في عام 2015، إلا أن النسخ المطروحة في الأسواق كانت محدودة ولم تكن متاحة إلا من خلال تاكو بيل.