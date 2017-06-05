أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانا أكد فيه أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أصدر قرارا عاجلا بوقف إعلان الفنانة دلال عبد العزيز الذي يحكي قصة نقص المياه في الصعيد ومعاناتهم في الحصول عليها، لصالح بيت الزكاة المصري الخاضع لإدارة الأزهر الشريف.

وأضاف البيان أن ذلك جاء بناءً على طلب من المجلس ناشد فيه الإمام وقف هذا الإعلان.

وتابع البيان: "الرسالة التي يحملها الإعلان تسيء إلى الدولة في ظل جهودها المستمرة لتحسين مياه الشرب، والتي تصل الآن إلى النسبة الغالبة من المصريين، والإعلان لم ينقل الرسالة المطلوبة منه، وأظهر المصريون يشربون مياها ملوثة، وهو ما أصبح مبررا لحملة تقوم بها حكومة الخرطوم لإيقاف استيراد الخضراوات من مصر بحجة تلوثها بمياه المجاري".



بدورها ردت عبد العزيز وأكدت أنها لا تعلم سبب الضجة التي أثيرت بسبب الاعلان، وإنه كان يجب مواساة تلك السيدة الفقيرة على حالها، في الوقت الذي نفت فيه ما تردد عن تقاضيها مبلغ مالي كبير من أجل الظهور في هذا الاعلان.