نشرت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي، صورة على حسابها في موقعي “إنستغرام” و”فيسبوك”، ظهرت فيها هي وزوجها جاريد كوشنر وهما يقفان أمام صورة أرشيفية جمعت الملك السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود ونظيره الأميركي آنذاك ثيودور روزفلت عام 1945.

والتُقطت الصورة لإيفانكا خلال مرافقتها لوالدها دونالد إلى السعودية نهاية الشهر الماضي في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة.

وكتبت إيفانكا في تعليقها على الصورة الملتقطة لها ولزوجها: “خلال إعجابي بهذه الصورة التاريخية للرئيس روزفلت ولقائه الأول مع ملك السعودية في 1945”.

وحظيت الصورة بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من نشرها، ونالت إعجاب قرابة 66 ألف شخص على “إنستغرام” بالإضافة إلى مئات التعليقات.