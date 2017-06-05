تتوفر العديد من المواقع والتطبيقات التي تتيح للمستخدمين البحث عن أرخص أسعار تذاكر الطيران وذلك عند رغبتهم بالسفر إلى دولة معينة.

لكن بوت Tomo المتوفر على فيسبوك ماسنجر، يتيح للمستخدمين الحصول على تنبيه عند توافر تخفيضات هائلة على أسعار تذاكر الطيران تصل إلى 70% من قيمة التذكرة دون الحاجة لزيارة أي مواقع.

ويعتبر البوت بمثابة محرك بحث متقدم يعمل على إيجاد رحلات الطيران الرخيصة كل ساعة وكل يوم، وفور إيجاد البوت لصفقة جيدة يرسل رسالة للمستخدم عبر فيسبوك ماسنجر، مع إمكانية حجز الرحلة مباشرة بالسعر المقترح من قبل شركات الطيران أو وكالات السفر.

ويعتمد عدد الصفقات التي يحصل عليها المستخدم على موقعه الجغرافي، فمثلاً يُمكن أن تحصل على تخفيض واحد أو تخفيضين في حال اختيارك لوجهة معينة كل أسبوع أو حتى كل شهر.

كل ما عليك فعله هو بدء الدردشة مع البوت والاستمتاع بالحصول على تذاكر طيران بأسعار منخفضة.