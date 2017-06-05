ألقت رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة القبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو وهما يقومان بالتصوير من أحد الأبراج المطلّة على الحرم المكي الشريف، ويستعرضان بالتصوير، مُعَرّضيْن نفسيْهما للخطر.
وتمكن رجال التحريات والبحث الجنائي من تحديد موقعهما والقبض عليهما والتحقيق معهما؛ تمهيداً لإكمال أوراق القضية وإحالتهما لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وكان مغردون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة قيام شاب بالتجول على حافة أحد الأبراج المجاورة لبرج الساعة بمكة المكرمة، مُعرضاً حياته للخطر.