نشر موقع "ديلي ميل" فيديو قاس لأم تخلت عن كل مشاعر الإنسانية وتركت طفلها الرضيع إلى جانب حائط داخل كراج للسيارات فى مدينة "فوييانج" بمقاطعة "جويتشو" الصينية، وظهرت الأم خلال الفيديو تتلفت للتأكد من أن أحداً لا يراها، ثم وضعت الطفل متكئاً على الحائط وهربت مسرعة.



ظهر الرضيع وقد مرت من أمامه سيارة ودراجة نارية أثناء محاولة الطفل الزحف بحثاً عن أمه، بعدها يقوم موظف في كراج السيارات بإنقاذ الطفل بعد أن سمع صراخه.



تسلمت الشرطة الطفل وتم وضعه في أحدى دور رعاية الأطفال، بينما تبحث الشرطة عن الأم، وبثت الفيديو في محاولة لجمع المعلومات عنها والتوصل إليها، وقد حقق الفيديو آلاف المشاهدات على شبكة الإنترنت.