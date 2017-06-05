نشرت مجموعة من القراصنة أكثر من 25 ألف صورة عارية وعددا من المعلومات الشخصية عن مرضى إحدى عيادات جراحة التجميل في ليتوانيا.

وأعلن القراصنة أسماء بعض المشاهير عبر شبكة الإنترنت وبدأوا في طلب فدية من الضحايا.

ووفقا لموقع Ibtimes البريطاني، تحتوي الملفات الصادرة من عيادة تجميل غروزيو تشيرورغيا على قائمة بأسماء شخصيات من ليتوانيا والدنمارك ودول أوروبية أخرى، لكن لم تكن هناك أسماء بريطانية أو أميركية.

وقالت الشرطة إن مئات الصور تم نشرها في أّذار/مارس، والبقية نشرت هذا الأسبوع.

ووفقا للصحافة الليتوانية، طلب القراصنة من الضحايا مبالغ مالية تصل إلى 2800 دولار من أجل عدم نشر صورهم.