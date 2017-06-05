قدم فنانون من ألمانيا والمكسيك حفلا موسيقيا على الحدود المكسيكية ـ الأميركية السبت تنديدا بمشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بتشييد جدار فاصل.

ويأتي هذا العرض في إطار مشروع أطلق عليه اسم «أزيلوا هذا الجدار»، وهو شعار رفعه الرئيس السابق دونالد ريغان بوجه الاتحاد السوفيبتي قاصدا به جدار برلين واستعاده منظمو هذا الحدث تنديدا بمشروع ترامب لبناء الجدار الفاصل.

وقدمت هذا الحفل أوركسترا درسدن الألمانية في حديقة في مدينة تيخوانا قرب الحدود التي تفضل المكسيك عن الولايات المتحدة.

وكانت الفرقة تعزم أن تقدم حفلين على جانبي الحدود، لكن السلطات الأميركية لم تعطها الموافقة اللازمة بداعي وجود مخاوف أمنية.

واحتشد من الجانب الأميركي عشرات المواطنين المؤيدين لبناء الجدار، ورددوا هتافات تطالب الرئيس الأميركي بالإسراع في بنائه.

وكان دونالد ترامب شدد في حملته الانتخابية على أنه سيشيد جدارا بين بلاده والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين وتجار المخدرات. لكن الكونغرس رفض في الوقت الحالي تمويله.