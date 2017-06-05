قالت مبادرة حماية المستهلك الألمانية إن الشخير غير المنتظم وبصوت مرتفع يشبه الانفجار يستلزم استشارة الطبيب، خاصة إذا تسبب في مواجهة صعوبات النوم على مدار ليال طويلة.

وأوضحت أن سبب الشخير يرجع في الغالب إلى انقطاع النفس أثناء النوم، والذي يشكل خطرا على الجهاز القلبي الوعائي. وقد تترتب على انقطاع النفس أثناء النوم عواقب وخيمة تتمثل في ارتفاع ضغط الدم واضطرابات نظم القلب والأزمة القلبية وقصور القلب والسكتة الدماغية وارتفاع خطر الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والإرهاق وضعف التركيز وانخفاض القدرة على بذل المجهود نهاراً.

يُشار إلى أن انقطاع النفس أثناء النوم قد يحدث مئات المرات، ويستمر من بضع ثوان حتى دقيقتين. وفي هذه المدة يتم إمداد الجسم بكمية قليلة من الأوكسجين، مما يؤدي إلى التنفس المتزايد والاستيقاظ لمدة قصيرة.