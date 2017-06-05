تعتزم هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تغريم محرك البحث غوغل بنحو 9 مليارات دولار، بعد تحقيق استمر 7 سنوات بشأن خرقه المفترض لقوانين مكافحة الاحتكار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين على القضية، الجمعة، أنه من المتوقع أن تصدر الهيئة قرارها النهائي في القضية قبل حلول أغسطس المقبل.

ويمكن أن تصل الغرامة إلى نحو 10 في المئة من العائد العالمي لغوغل لعام 2016 ، أي ما يعدل 9 مليارات دولار.

وبدأ التحقيق في تجاوزات محرك البحث الأكثر شعبية في العالم بعد شكاوى قدمها منافسوه في أوروبا والولايات المتحدة عام 2010.

ووجهت الهيئة الأوروبية إلى غوغل عام 2015 تهمة خداع المتنافسين من خلال التلاعب بنتائج البحث في الإنترنت لصالح خدمتها التسويقية "غوغل شوبينغ"، وهو أمر أدى إلى إلحاق أضرار بالمنافسين والمستهلكين على حد سواء.

وامتنعت الهيئة وغوغل عن التعليق على هذه المعلومات، لكن الشركة الأميركية رفضت في الماضي الاتهامات، وقالت إن هيئة مكافحة الاحتكار تتجاهل المنافسة من بائعي التجزئة على الإنترنت مثل أمازون و"إيباي".

وكانت الهيئة الأوروبية ذاتها غرمت في مايو الماضي موقع "فيسبوك"، بملغ 122 مليون دولار بعد تقديمه معلومات مضللة بشان صفقة الاستحواذ على تطبيق "واتساب".