خلال الأيام الماضية انتشرت حملة دعائية خاصة بشركة أبل للترويج لهواتف الآيفون الخاصة بها والتى توضح الفرق بين مستخدميها والمنافسين، وهذا الأمر يأتى قبل وقت قليل من مؤتمر الشركة السنوى للمطورين، مما جعل الحملة تنال شعبية واسعة، وحديثا رصد موقع cnet الأمريكى مجموعة من أقوى الحملات الدعائية للشركة الأمريكية العملاقة خلال تاريخها.

الحملة الدعائية ليناير 1984 والخاصة بأجهزة كمبيوتر "ماكنتوش" الشهيرة والتى انتشرت على شاشات التلفزيون فى ذلك الوقت.

الحملة الدعائية لفبراير 2009 كانت لهاتف iPhone 3G الذى ضم أول شكل لمتاجر التطبيقات.

الحملة الدعائية لسبتمبر 2016 والتى كانت تروج لساعة أبل الذكية من الجيل الثانى Watch Series 2.

حملة للترويج لكاميرا الآيفون وتم نشرها عام 2014، وحملت اسم Shot on iPhone ونالت شعبية كبيرة على الإنترنت.

أطلقت أبل حملة دعائية تحمل اسم Think different واعتبرها البعض ضمن الأفضل بفل فكرتها المبتكرة، وكانت منذ سنوات طويلة.