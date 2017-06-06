تجليات رمضان وطقوسه تأخذ ألوانا جديدة عاما بعد عام، فبعدما كانت القناديل هي إحدى مظاهر الإحتفال به، صار للتكنولوجيا دور كذلك في إضفاء نكهة جديدة على الشهر الكريم.

فقد التقط القمر الصناعي "دبي سات-2"، الذي يملكه ويديره مركز محمد بن راشد للفضاء، صورة فضائية واضحة عالية الدقة "1 متر" للحرم المكي الشريف بمكة المكرّمة في المملكة العربية السعودية، وذلك احتفالاً بمناسبة حلول شهر رمضان. وفقا لموقع ae.24.



يذكر أن مركز محمد بن راشد للفضاء، أطلق القمر الصناعي للاستشعار عن بُعد، "دبي سات-2"، إلى الفضاء الخارجي في عام 2013 من قاعدة "يازني" الروسية على متن الصاروخ "دنيبر"، ويلتقط القمر صور فضائية عالية الجودة تستخدم للتخطيط المدني، رصد التغيرات البيئية، رسم الخرائط، إدارة الكوارث.

ومن ناحية أخرى، ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه تتميز كاميرا "دبي سات-2" بدقة تمييز مكاني عالية تصل إلى 1 متر و4 متر للتصوير بالأشعة المتعددة الأطياف "الملونة"، فيما يمكن تخزين 512 صورة، بحجم 12كم x 12كم.